Защита прав детей и пенсионная реформа: в Раде хотят заслушать министра соцполитики

"По поводу часа вопросов к правительству, мы хотели бы пригласить Марину Лазебную - министра социальной политики. И в контексте Дня защиты детей чтобы она отчиталась о тех моментах, которые происходят в этой сфере. Так же у нас остались вопросы по годовщины Чернобыльской катастрофы, защите этих категорий населения", - отметил парламентарий.

Корниенко подчеркнул, что такой министр должен чаще бывать в ВР.

"И вообще есть много вопросов и по пенсионной реформе, и по субсидиям. Такой министр должен чаще бывать в Верховной раде. Мы Марину Владимировну один раз только заслушивали", - добавил парламентарий.

Обновлено по состоянию на 12:05. В итоге спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что в эту пленарную пятницу Рада заслушает на часе вопросов к правительству Лазебную, а на следующей пленарной неделе правительство намерены заслушать по тарифам.