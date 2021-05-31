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Защита прав детей и пенсионная реформа: в Раде хотят заслушать министра соцполитики

Автор: Юлия Струк

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на часе вопросов к правительству в Верховной раде хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную. Она должна отчитаться о защите прав детей и пенсионной реформе.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета парламента.

"По поводу часа вопросов к правительству, мы хотели бы пригласить Марину Лазебную - министра социальной политики. И в контексте Дня защиты детей чтобы она отчиталась о тех моментах, которые происходят в этой сфере. Так же у нас остались вопросы по годовщины Чернобыльской катастрофы, защите этих категорий населения", - отметил парламентарий.

Корниенко подчеркнул, что такой министр должен чаще бывать в ВР.

"И вообще есть много вопросов и по пенсионной реформе, и по субсидиям. Такой министр должен чаще бывать в Верховной раде. Мы Марину Владимировну один раз только заслушивали", - добавил парламентарий.

Обновлено по состоянию на 12:05. В итоге спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что в эту пленарную пятницу Рада заслушает на часе вопросов к правительству Лазебную, а на следующей пленарной неделе правительство намерены заслушать по тарифам.

Напомним, ранее Лазебная заявила, что в Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Как писало РБК-Украина, министр соцполитики сообщила, что с 1 июля украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию.

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