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Никаких изменений по размеру субсидий не произойдет, - Лазебная

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Пятница 21 мая 2021 10:03
Никаких изменений по размеру субсидий не произойдет, - Лазебная Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная перед часом вопросов к правительству в ВР.

Она подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.

"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала министр.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая решил провести автоматическое переназначение субсидии на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств.

РБК-Украина писало, что правительство существенно изменило порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые ввели с 1 мая, субсидий будут лишать в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

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