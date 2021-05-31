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Захист прав дітей та пенсійна реформа: у Раді хочуть заслухати міністра соцполітики

Автор: Юлія Струк

Замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на годині запитань до уряду у Верховній раді хочуть заслухати міністра соціальної політики Марину Лазебну. Вона має прозвітувати про захист прав дітей та пенсійну реформу.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради парламенту.

"Щодо години запитань до уряду, ми хотіли би запросити Марину Лазебну - міністра соціальної політики. І в контексті Дня захисту дітей щоб вона прозвітувала про ті моменти, які відбуваються у цій сфері. Так само у нас лишилися питання по річниці Чорнобильської катастрофи, захисту цих категорій населення", - зазначив парламентар.

Корнієнко підкреслив, що такий міністр має частіше бувати у ВР.

"І взагалі є багато питань і щодо пенсійної реформи, і щодо субсидій. Такий міністр має частіше бувати у Верховній раді. Ми Марину Володимирівну один раз тільки заслуховували", - додав парламентар.

Оновлено станом на 12:05. У підсумку спікер ВР Дмитро Разумков оголосив, що в цю пленарну п'ятницю Рада заслухає на годині запитань до уряду Лазебну, а на наступному пленарному тижні уряд хочуть заслухати по тарифах.

Нагадаємо, раніше Лазебна заявила, що в Україні не буде змінюватися розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового становища громадян.

Як писало РБК-Україна, міністр соцполітики повідомила, що з 1 липня українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату в 100 гривень. Доплата встановлюється через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію.

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