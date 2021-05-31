Защита прав детей и пенсионная реформа: в Раде хотят заслушать министра соцполитики
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на часе вопросов к правительству в Верховной раде хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную. Она должна отчитаться о защите прав детей и пенсионной реформе.
"По поводу часа вопросов к правительству, мы хотели бы пригласить Марину Лазебную - министра социальной политики. И в контексте Дня защиты детей чтобы она отчиталась о тех моментах, которые происходят в этой сфере. Так же у нас остались вопросы по годовщины Чернобыльской катастрофы, защите этих категорий населения", - отметил парламентарий.
Корниенко подчеркнул, что такой министр должен чаще бывать в ВР.
"И вообще есть много вопросов и по пенсионной реформе, и по субсидиям. Такой министр должен чаще бывать в Верховной раде. Мы Марину Владимировну один раз только заслушивали", - добавил парламентарий.
Обновлено по состоянию на 12:05. В итоге спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что в эту пленарную пятницу Рада заслушает на часе вопросов к правительству Лазебную, а на следующей пленарной неделе правительство намерены заслушать по тарифам.
Напомним, ранее Лазебная заявила, что в Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.
Как писало РБК-Украина, министр соцполитики сообщила, что с 1 июля украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию.