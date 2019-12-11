Защита обжаловала арест активиста Приходько в Крыму

Защита обжаловала постановление подконтрольного России "Киевского районного суда" Симферополя о продлении меры пресечения украинскому активисту Олегу Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалії".

По мнению адвоката, суд не учел всех доводов защиты при принятии решения о продлении меры пресечения активисту.

"Мы подали жалобу, обосновали свои позиции, в том числе мы обратили внимание на то, что, по сути, постановление "Киевского районного суда" не включает доводы и позицию, изложенные как в возражениях адвоката на шести листах, так и в возражениях самого обвиняемого на пяти листах", - сказал адвокат.

Адвокат считает, что "суд" не провел должным образом анализ доводов защиты и с учетом этого пришел к ошибочным выводам об обоснованности ходатайства следователя о продлении меры пресечения на два месяца в виде содержания под стражей.

Напомним, 6 декабря "суд" продлил арест украинскому активисту Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года.

Приходько был задержан 10 октября в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники ФСБ.

РБК-Украина сообщало, что, по словам адвоката, в Крыму во время содержания Приходько в СИЗО нарушаются его права.