Захист оскаржив арешт активіста Приходька в Криму

Захист оскаржив постанову підконтрольного Росії "Київського районного суду" Сімферополя про продовження запобіжного заходу українському активісту Олегу Приходьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

На думку адвоката, суд не врахував усіх доводів захисту при схваленні рішення про продовження запобіжного заходу активісту.

"Ми подали скаргу, обгрунтували свої позиції, в тому числі ми звернули увагу на те, що, по суті, постанова "Київського районного суду" не включає доводи і позицію, які були викладені як у запереченнях адвоката на шести аркушах, так і в запереченнях самого обвинуваченого на п'яти аркушах", - сказав адвокат.

Захист вважає, що "суд" не провів належним чином аналіз доводів захисту і з огляду на це дійшов помилкових висновків про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу на два місяці у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 6 грудня "суд" продовжив арешт українському активісту Олегу Приходьку до 10 лютого 2020 року.

Приходько був затриманий 10 жовтня в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированному півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. У "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

РБК-Україна повідомляло, що, за словами адвоката, у Криму під час утримання Приходько в СІЗО порушуються його права.