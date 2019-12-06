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"Суд" в Крыму продлил арест активисту Приходько

Новости » Общество     06.12.2019 - 14:39
"Суд" в Крыму продлил арест активисту Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Заседание суда проходило в закрытом режиме

"Суд" в анексованому Крыму в пятницу, 6 декабря, продлил на два месяца арест украинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам адвоката Назима Шеихмамбетова, судья Киевского районного суда Симферополя Елена Холодная продлил арест Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. На процесс не пустили даже родственников активиста.

Напомним, 2 декабря российская служба по финансовому мониторингу внесла Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Приходько был задержан 10 октября в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированному полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 10 декабря. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ему подбросили сотрудники ФСБ.

РБК-Украина сообщало, что, по словам адвоката, в Крыму во время содержания Приходько в СИЗО нарушаются его права.

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