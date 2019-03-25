Защита Мангера назвала дату суда по смене меры пресечения

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Суд над Мангером продолжится 26 марта

Шевченковский райсуд Киева завтра, 26 марта, рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Александр Шадрин.

По словам Шадрина, заседание суда назначено на завтра на 15:00 в Шевченковском райсуде. Он также добавил, что суд рассмотрит ходатайство прокуратуры.

Отметим, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Сам Мангер на заседании заявил, что его пребывание на посту никак не повредит расследованию. Ранее также стало известно, Государственное бюро расследование возьмется за разглашение генпрокурором Юрием Луценко данных по делу об убийстве Гандзюк.