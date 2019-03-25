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Захист Мангера назвав дату суду щодо зміни запобіжного заходу

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 15:51
Захист Мангера назвав дату суду щодо зміни запобіжного заходу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суд над Мангером продовжиться 26 березня

Шевченківський райсуд Києва завтра, 26 березня, розгляне клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Олександр Шадрін.

За словами Шадріна, засідання суду призначено на завтра на 15:00 в Шевченківському райсуді. Він також додав, що суд розгляне клопотання прокуратури.

Відзначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд заарештував його до 3 березня з альтернативою внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого за нього внесли заставу, після чого Мангер покинув ізолятор і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

21 березня Київський апеляційний суд відхилив скаргу Мангера на відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Сам Мангер на засіданні заявив, що його перебування на посаді ніяк не зашкодить розслідуванню. Раніше також стало відомо, Державне бюро розслідування візьметься за розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних у справі про вбивство Гандзюк.

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