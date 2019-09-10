Защита Балуха продолжит обжалование приговора

Защита освобожденного в рамках обмена пленными политзаключенного Владимира Балуха продолжит обжалование приговора в российских судах. Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, передают "Крым. Реалии".

По ее словам, адвокаты продолжат обжаловать приговор Балуху.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжатся. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу, и мы ее направим", - отметила адвокат.

Она также добавила, что ей неизвестно, на каком основании Балуха передали украинской стороне.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что политзаключенным из Крыма, в том числе Балуху, купят квартиру.

Балуха передали Украине в рамках большого обмена пленными 7 сентября.

Оккупационные власти преследовали его с 2015 года сначала общественными работами за оскорбление сотрудника полиции, который участвовал в проведении обыска. Позже в доме его супруги якобы обнаружили патроны, после чего на Балуха завели дело за хранение боеприпасов. В августе 2017 года его приговорили к трем годам и семи месяцам колонии общего режима.