Захист Балуха продовжить оскарження вироку

Захист звільненого в рамках обміну полоненими політв'язня Володимира Балуха продовжить оскарження вироку в російських судах. Про це повідомила адвокат Балуха Ольга Дінзе, передають "Крим. Реалії".

За її словами, адвокати продовжать оскаржити вирок Балуху.

"Ми будемо оскаржувати вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку продовжаться. Його участь при цьому не обов'язково. Він сам підпише касаційну скаргу, і ми її направимо", - зазначила адвокат.

Вона також додала, що їй невідомо, на якій підставі Балуха передали українській стороні.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що політв'язням з Криму, в тому числі Балуху, куплять квартиру.

Балуха передали Україні в рамках великого обміну полоненими 7 вересня.

Окупаційна влада переслідувала його з 2015 року спочатку громадськими роботами за образу співробітника поліції, який брав участь в проведенні обшуку. Пізніше в будинку його дружини нібито виявили патрони, після чого на Балуха завели справу за зберігання боєприпасів. У серпні 2017 року його засудили до трьох років і семи місяців колонії загального режиму.