Защищался от мирных протестов: автомат Лукашенко стал экспонатом в Минске

Во Дворце независимости в Минске в качестве экспоната выставили автомат. С ним Александр Лукашенко летал на вертолете 23 августа прошлого года, когда в Беларуси проходили мирные протесты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого" .

Кроме автомата в экспозиции выставлена картина с изображением Лукашенко и его младшего сына Коли с оружием, форма ОМОНа и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".

23 августа 2020 года в Минске после оглашения результатов президентских выборов, победителем которых Центризбирком Беларуси назвал Лукашенко, проходили многотысячные протесты. В какой-то момент протестующие пошли в сторону Дворца независимости.

Подход к резиденции президента перекрыли силовики, а сам Лукашенко прилетел ко дворцу на вертолете вместе с 15-летним сыном Николаем, вышел в бронежилете и с автоматом. Сын был также вооружен.