Захищався від мирних протестів: автомат Лукашенко став експонатом у Мінську

У Палаці Незалежності в Мінську в якості експоната виставили автомат. З ним Олександр Лукашенко літав на вертольоті 23 серпня минулого року, коли в Білорусі проходили мирні протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Пул першого" .

Крім автомата в експозиції виставлена картина із зображенням Лукашенка і його молодшого сина Колі зі зброєю, форма ОМОНу і білоруський державний прапор з фотографією Лукашенка і написом "За батька".

23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенко, проходили багатотисячні протести. У якийсь момент протестувальники пішли в бік Палацу незалежності.

Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до палацу на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов у бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.