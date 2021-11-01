ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Защищался от мирных протестов: автомат Лукашенко стал экспонатом в Минске

Новина українською →
Минск, Понедельник 01 ноября 2021 03:37
Защищался от мирных протестов: автомат Лукашенко стал экспонатом в Минске Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Во Дворце независимости в Минске в качестве экспоната выставили автомат. С ним Александр Лукашенко летал на вертолете 23 августа прошлого года, когда в Беларуси проходили мирные протесты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".

Кроме автомата в экспозиции выставлена картина с изображением Лукашенко и его младшего сына Коли с оружием, форма ОМОНа и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".

23 августа 2020 года в Минске после оглашения результатов президентских выборов, победителем которых Центризбирком Беларуси назвал Лукашенко, проходили многотысячные протесты. В какой-то момент протестующие пошли в сторону Дворца независимости.

Подход к резиденции президента перекрыли силовики, а сам Лукашенко прилетел ко дворцу на вертолете вместе с 15-летним сыном Николаем, вышел в бронежилете и с автоматом. Сын был также вооружен.

Репрессии в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года стали самыми массовыми за всю историю независимости. По данным Генпрокуратуры, в стране заведено более 4200 уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом. Правозащитники заявляют о более чем 600 политических заключенных, и эта цифра постоянно растет. Тысячи человек прошли через задержания. За прошедшие 12 месяцев известно о более чем 40 тысячах арестов, по меньшей мере о 1800 задокументированных сообщениях о пытках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко
NEWS
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами