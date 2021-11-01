Защищался от мирных протестов: автомат Лукашенко стал экспонатом в Минске
Во Дворце независимости в Минске в качестве экспоната выставили автомат. С ним Александр Лукашенко летал на вертолете 23 августа прошлого года, когда в Беларуси проходили мирные протесты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".
Кроме автомата в экспозиции выставлена картина с изображением Лукашенко и его младшего сына Коли с оружием, форма ОМОНа и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".
23 августа 2020 года в Минске после оглашения результатов президентских выборов, победителем которых Центризбирком Беларуси назвал Лукашенко, проходили многотысячные протесты. В какой-то момент протестующие пошли в сторону Дворца независимости.
Подход к резиденции президента перекрыли силовики, а сам Лукашенко прилетел ко дворцу на вертолете вместе с 15-летним сыном Николаем, вышел в бронежилете и с автоматом. Сын был также вооружен.
Репрессии в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года стали самыми массовыми за всю историю независимости. По данным Генпрокуратуры, в стране заведено более 4200 уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом. Правозащитники заявляют о более чем 600 политических заключенных, и эта цифра постоянно растет. Тысячи человек прошли через задержания. За прошедшие 12 месяцев известно о более чем 40 тысячах арестов, по меньшей мере о 1800 задокументированных сообщениях о пытках.