ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Захищався від мирних протестів: автомат Лукашенко став експонатом у Мінську

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 01 листопада 2021 03:37
Захищався від мирних протестів: автомат Лукашенко став експонатом у Мінську Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

У Палаці Незалежності в Мінську в якості експоната виставили автомат. З ним Олександр Лукашенко літав на вертольоті 23 серпня минулого року, коли в Білорусі проходили мирні протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Пул першого".

Крім автомата в експозиції виставлена картина із зображенням Лукашенка і його молодшого сина Колі зі зброєю, форма ОМОНу і білоруський державний прапор з фотографією Лукашенка і написом "За батька".

23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенко, проходили багатотисячні протести. У якийсь момент протестувальники пішли в бік Палацу незалежності.

Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до палацу на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов у бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.

Репресії в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року стали наймасовішими за всю історію незалежності. За даними Генпрокуратури, в країні заведено понад 4200 кримінальних справ, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом. Правозахисники заявляють про більш ніж 700 політичних в'язнів, і ця цифра постійно зростає. Тисячі людей пройшли через затримання. За минулі 12 місяців відомо про більш ніж 40 тисяч арештів, щонайменше про 1800 задокументованих повідомлень про тортури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами