Захищався від мирних протестів: автомат Лукашенко став експонатом у Мінську
У Палаці Незалежності в Мінську в якості експоната виставили автомат. З ним Олександр Лукашенко літав на вертольоті 23 серпня минулого року, коли в Білорусі проходили мирні протести.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Пул першого".
Крім автомата в експозиції виставлена картина із зображенням Лукашенка і його молодшого сина Колі зі зброєю, форма ОМОНу і білоруський державний прапор з фотографією Лукашенка і написом "За батька".
23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенко, проходили багатотисячні протести. У якийсь момент протестувальники пішли в бік Палацу незалежності.
Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до палацу на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов у бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.
Репресії в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року стали наймасовішими за всю історію незалежності. За даними Генпрокуратури, в країні заведено понад 4200 кримінальних справ, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом. Правозахисники заявляють про більш ніж 700 політичних в'язнів, і ця цифра постійно зростає. Тисячі людей пройшли через затримання. За минулі 12 місяців відомо про більш ніж 40 тисяч арештів, щонайменше про 1800 задокументованих повідомлень про тортури.