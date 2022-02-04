Защищали город и ликвидировали последствия боя: в Припяти прошли масштабные учения МВД

"Во время тактико-специальных учений, 4 февраля в городе Припять, гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

Силовики и спасатели отработали слаженность действий по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий.

На учениях присутствовало руководство МВД, Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), иностранные послы и представители стран-партнеров.

Как отметил глава МВД Денис Монастырский, учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

Фото: в зоне отчуждения ЧАЭС прошли масштабные учения МВД (mvs.gov.ua)