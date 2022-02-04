Защищали город и ликвидировали последствия боя: в Припяти прошли масштабные учения МВД

Подразделения МВД Украины провели масштабные учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В городе Припять силовики и спасатели отрабатывали взаимодействие во время уличного боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Во время тактико-специальных учений, 4 февраля в городе Припять, гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.
Силовики и спасатели отработали слаженность действий по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий.
На учениях присутствовало руководство МВД, Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), иностранные послы и представители стран-партнеров.
Как отметил глава МВД Денис Монастырский, учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.
Фото: в зоне отчуждения ЧАЭС прошли масштабные учения МВД (mvs.gov.ua)
Напомним, в феврале в Украине продут военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса.
Отметим, в конце января в учебном центре в Львовской области завершила подготовку первая группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW.