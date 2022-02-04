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Захищали місто і ліквідували наслідки бою: у Прип'яті пройшли масштабні навчання МВС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Підрозділи МВС України провели масштабні навчання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У місті Прип'ять силовики і рятувальники відпрацьовували взаємодію під час вуличного бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

"Під час тактико-спеціальних навчань, 4 лютого в місті Прип'ять, гвардійці, поліцейські і рятувальники відпрацювали дії при виникненні кризової ситуації і веденні бойових дій в урбанізованій місцевості", - йдеться в повідомленні.

Силовики та рятувальники відпрацювали злагодженість дій з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій у міських умовах та ліквідацію їх наслідків.

На навчаннях були присутні керівництво МВС, Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), іноземні посли та представники країн-партнерів.

Як зазначив глава МВС Денис Монастирський, навчання такого масштабу на території Зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.

Фото: у зоні відчуження ЧАЕС пройшли масштабні навчання МВС (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в лютому в Україні продовжать військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу.

Зазначимо, наприкінці січня у навчальному центрі у Львівській області завершила підготовку перша група військових Збройних сил України (ЗСУ) щодо застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниПрипять