Во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО

В феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Госпогранслужбу .

Во Львовской области завершилась Главная конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

В ней приняли участие более 30 представителей ГПС и Вооруженных сил Украины и США. Они обсудили тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ и решили, что маневры начнутся в первой декаде февраля и продлятся до начала апреля.

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в ГПСУ.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.