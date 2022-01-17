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Во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО

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Львовская область, Понедельник 17 января 2022 00:09
Во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО Фото: во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госпогранслужбу.

Во Львовской области завершилась Главная конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

В ней приняли участие более 30 представителей ГПС и Вооруженных сил Украины и США. Они обсудили тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ и решили, что маневры начнутся в первой декаде февраля и продлятся до начала апреля.

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в ГПСУ.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

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