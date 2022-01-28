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Инструкторы ВСУ прошли подготовку по стрельбе из комплексов NLAW. Их передала Британия

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Киев, Пятница 28 января 2022 16:21
Инструкторы ВСУ прошли подготовку по стрельбе из комплексов NLAW. Их передала Британия Фото: первая группа бойцов ВСУ прошла обучение по применению ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В учебном центре в Львовской области завершила подготовку первая группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Бойцы будут инструкторами по обучению украинских операторов ПТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Завершающий этап подготовки первой группы украинских военных прошел 28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область).

"Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что заключительный этап обучения завершился курс реальными стрельбами из ПТРК NLAW. Огонь велся по мишеням с различных дистанций из окон домов, окопов, боевых машин. "Все цели были поражены", - уточнили в ВСУ.

В ходе обучения британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

Фото: первая группа бойцов ВСУ прошла обучение по применению ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, обучение украинских военных в учебном центре Львовской области по применению ПТРК NLAW началось 28 января.

Отметим, ПТРК NLAW Украине поставило правительство Великобритании в качестве военной помощи.

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