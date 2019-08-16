На заседании ТКГ 21 августа главными будут вопросы безопасности

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоится в Минске 21 августа, главными будут вопросы безопасности на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Как сообщается, Леонид Кучма встретился с главой СММ ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, который также является координатором подгруппы по безопасности ТКГ.

В ходе разговора стороны обсудили ход выполнения минских договоренностей и подготовку к следующему заседанию ТКГ в Минске.

"Особое внимание было уделено несоблюдению режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные", - отметила Олифер.

Также стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской и отметили важность восстановления этого перехода.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того, 17 июля ТКГ в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР".

Также Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным годом. Он убежден, что открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня.