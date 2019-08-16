На засіданні ТКГ 21 серпня головними будуть питання безпеки

На наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яка відбудеться в Мінську 21 серпня, головними будуть питання безпеки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

Як повідомляється, Леонід Кучма зустрівся з головою СММ ОБСЄ Яшаром Халіт Чевиком, який також є координатором підгрупи з безпеки ТКГ.

У ході розмови сторони обговорили хід виконання мінських домовленостей і підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську.

"Особливу увагу було приділено недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед - трагічних інцидентів, в результаті яких загинули українські військові", - зазначила Оліфер.

Також сторони обговорили процес підготовки до ремонту моста в Станиці Луганській та відзначили важливість відновлення цього переходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську 31 липня домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Крім того, 17 липня ТКГ в ході засідання в Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР".

Також Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи посол Мартін Сайдик закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі перед новим навчальним роком. Він переконаний, що відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню.