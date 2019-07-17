В Минске договорились о демонтаже фортификационных сооружений в "ЛНР"

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске сегодня, 17 июля, договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на територии так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, уже з​​​​авершено разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в связи с чем стороны договорились об одновременном демонтаже фортификационных сооружений.

"Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НЗФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста", - сообщила Олифер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В ходе ТКГ стороны согласовали новое перемирие на Донбассе, которое должно начатся в ночь на 21 июля.

Кроме того, на переговорах ТКГ в Минске подтвердили списки для обмена. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.