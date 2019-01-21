ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На заседании Совета Россия-НАТО обсудят ситуацию в Украине

Новости » Политика    21.01.2019 - 17:04
На заседании Совета Россия-НАТО обсудят ситуацию в Украине
Иллюстративное фото (GettyImages)

НАТО раскритиковало Россию из-за захвата трех украинских военных кораблей и их экипажей

Послы НАТО и России в пятницу, 25 января, в Брюсселе, обсудят ситуацию в Украине и Договор о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"После консультаций с Россией мы договорились провести заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - заявил представитель НАТО в понедельник.

Издание пишет, что НАТО раскритиковал Россию из-за захвата трех украинских военных кораблей и их экипажей.

Ранее сообщалось, что руководители генеральных штабов государств-членов НАТО во время заседания в Брюсселе 16 января заявили, что считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для НАТО в мире. Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич сделал такое заявление по итогам двухдневного заседания. Он заявил, что Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ.

Напомним, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить захваченных украинских моряков.

РБК-Украина сообщало, что НАТО положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками.

Адвокат Полозов в ПАСЕ поднимет вопрос об удерживаемых РФ украинских моряках В РФ заявили о намерении направить наблюдателей на выборы в Украину
Новости Украины НАТОРоссийская Федерацияагрессия РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь