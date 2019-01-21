На заседании Совета Россия-НАТО обсудят ситуацию в Украине

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НАТО раскритиковало Россию из-за захвата трех украинских военных кораблей и их экипажей

Послы НАТО и России в пятницу, 25 января, в Брюсселе, обсудят ситуацию в Украине и Договор о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"После консультаций с Россией мы договорились провести заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - заявил представитель НАТО в понедельник.

Издание пишет, что НАТО раскритиковал Россию из-за захвата трех украинских военных кораблей и их экипажей.

Ранее сообщалось, что р уководители генеральных штабов государств-членов НАТО во время заседания в Брюсселе 16 января заявили, что считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для НАТО в мире. Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич сделал такое заявление по итогам двухдневного заседания. Он заявил, что Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ.

Напомним, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить захваченных украинских моряков.

РБК-Украина сообщало, что НАТО положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками.