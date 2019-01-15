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В НАТО призывают Россию освободить украинских моряков

Новости » Политика    15.01.2019 - 17:18
В НАТО призывают Россию освободить украинских моряков
Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com OgonWatch)

Роуз Геттемюллер встретилась с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Twitter.

Она сообщила, что во вторник, 15 января, в штаб-квартире НАТО у нее состоялась встреча с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко.

"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Крайне важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и судна, которые он захватил", - написала Геттемюллер.

В НАТО призывают Россию освободить украинских моряков

 
Фото: встреча Роуз Геттемюллер и Виктора Муженко (twitter.com/Gottemoeller)

Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинских моряков, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Также суд оставил под стражей командира украинского корабля "Бердянск" Дениса Гриценко, моряков Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Михаила Власюка.

РБК-Украина писало, что на заседание суда в Москве по украинским морякам приехали дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании. Международные партнеры выражали солидарность с моряками и требовали их немедленного освобождения.

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