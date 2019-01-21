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На засіданні Ради Росія-НАТО обговорять ситуацію в Україні

Новини » Політика    21.01.2019 - 17:04
На засіданні Ради Росія-НАТО обговорять ситуацію в Україні
Ілюстративне фото (GettyImages)

НАТО розкритикувало Росію через захоплення трьох українських військових кораблів та їх екіпажів

Посли НАТО і Росії у п'ятницю, 25 січня, в Брюсселі, обговорять ситуацію в Україні та Договір про ракети середньої та малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Після консультацій з Росією ми домовилися провести засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів 25 січня 2019 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - заявив представник НАТО в понеділок.

Видання пише, що НАТО розкритикував Росію через захоплення трьох українських військових кораблів та їх екіпажів.

Раніше повідомлялось, що керівники генеральних штабів держав-членів НАТО під час засідання в Брюсселі 16 січня заявили, що вважають Росію і терористичні організації двома головними викликами для НАТО в світі. Глава Військового комітету НАТО Стюарт Піч зробив таку заяву за підсумками дводенного засідання. Він заявив, що Альянс і далі буде моніторити характер військової діяльності РФ.

Нагадаємо, заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер закликала Росію звільнити захоплених українських моряків.

РБК-Україна повідомляло, що НАТО позитивно оцінив розвиток української армії, зокрема, в питанні підготовки сержантів і в управлінні військами.

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