В НАТО назвали РФ и террористов двумя главными вызовами

Фото: флаг НАТО (nato.int)

Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ

Руководители генеральных штабов государств-членов НАТО во время заседания в Брюсселе 16 января заявили, что считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для НАТО в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич сделал такое заявление по итогам двухдневного заседания. Он заявил, что Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ.

"Начальники генеральных штабов согласились, что Россия и международные террористические группировки - два главных вызовах", - заявил Печь.

Также сообщается, что на заседании Военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29-ти стран НАТО, обсудили и военное сотрудничество с Украиной.

"Выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Печь.

В то же время он отказался назвать журналистам детали военных мер в ответ на эскалацию в Азовском море и Керченском проливе.

"НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря и вокруг него. НАТО продолжает сотрудничать со своим партнером Украиной", - добавил Печь.

Напомним, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить захваченных украинских моряков.

РБК-Украина сообщало, что НАТО положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками.