ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В НАТО высоко оценили развитие украинской армии, - МИД

Новости » Политика    12.01.2019 - 06:24
В НАТО высоко оценили развитие украинской армии, - МИД
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Значительно улучшилась ситуация с управления и обеспечением ВСУ, логистика и управление войсками

Североатлантический альянс (НАТО) положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".

Кроме того, по его словам, значительно улучшилась ситуация с управлением и обеспечением армии, логистика, управление войсками.

"Последняя оценка, которую сделал Альянс в конце прошлого года, свидетельствует о том, что есть серьезный прорыв в подготовке, например, сержантского корпуса. Это совершенно новое для нас дело - профессиональный сержантский корпус", - сказал Пристайко.

Дипломат также напомнил о принятие Украиной ряда законов, которые должны сделать страну более контролируемой и демократичной.

"В прошлом году Украина приняла закон о внешней безопасность в частности и вообще о безопасности. Этим законом предусматривается принятие следующих 6 актов, которые должны сделать из Украины более сильное государство, и вместе с тем более контролируемое и демократическое. Например, это закон о Службе безопасности, закон о разведывательной деятельности и еще ряд законов", - отметил Пристайко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году.

Полторак: все закупленное для ВСУ оружие и техника соответствует стандартам НАТО Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе
Новости Украины НАТОВооруженные силы УкраиныВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь