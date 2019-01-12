В НАТО высоко оценили развитие украинской армии, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Значительно улучшилась ситуация с управления и обеспечением ВСУ, логистика и управление войсками

Североатлантический альянс (НАТО) положительно оценил развитие украинской армии, в частности, в вопросе подготовки сержантов и в управлении войсками. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".

Кроме того, по его словам, значительно улучшилась ситуация с управлением и обеспечением армии, логистика, управление войсками.

"Последняя оценка, которую сделал Альянс в конце прошлого года, свидетельствует о том, что есть серьезный прорыв в подготовке, например, сержантского корпуса. Это совершенно новое для нас дело - профессиональный сержантский корпус", - сказал Пристайко.

Дипломат также напомнил о принятие Украиной ряда законов, которые должны сделать страну более контролируемой и демократичной.

"В прошлом году Украина приняла закон о внешней безопасность в частности и вообще о безопасности. Этим законом предусматривается принятие следующих 6 актов, которые должны сделать из Украины более сильное государство, и вместе с тем более контролируемое и демократическое. Например, это закон о Службе безопасности, закон о разведывательной деятельности и еще ряд законов", - отметил Пристайко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году.