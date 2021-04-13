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На заседании комиссии Украина-НАТО обсудят введение новых санкций против России

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за стягивания войск РФ к границам Украины состоится заседание комиссии Украины-НАТО. На нем планируют обсудить, в частности, санкции против Российской Федерации.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Вместе с тем, по его словам, Украина ожидает от Запада поддержку.

"Мы ожидаем от наших трансатлантических партнеров ответа, какие шаги могут быть осуществлены в случае, если Россия не прислушается к политическим призывам прекратить обострение. Какие санкции будут готовы наши партнеры ввести", - заявил он.

Отметим, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, сообщали в разведке. Также за минувшие сутки на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный. Еще двое бойцов получили ранения.

Напомним, Министерство иностранных дел Польши выступает за усиление санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. Действия РФ могут иметь наступательный характер.

Кроме того, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

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