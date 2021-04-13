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Для Путина война с Украиной выгодна для поднятия рейтинга, - Стефанишина

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 08:46
Для Путина война с Украиной выгодна для поднятия рейтинга, - Стефанишина Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

Об этом заявила в эфире телеканала ICTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина ожидает усиления санкций против России, если РФ будет обострять ситуацию.

"Для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война - это признанная стратегия выборов", - отметила Стефанишина.

Она считает, что так Путин пытается отвлечь граждан РФ.

Напомним, у Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Отметим, СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины к НАТО.

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