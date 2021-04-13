Для Путина война с Украиной выгодна для поднятия рейтинга, - Стефанишина
Для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.
Об этом заявила в эфире телеканала ICTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
По ее словам, Украина ожидает усиления санкций против России, если РФ будет обострять ситуацию.
"Для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война - это признанная стратегия выборов", - отметила Стефанишина.
Она считает, что так Путин пытается отвлечь граждан РФ.
Напомним, у Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице.
Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Отметим, СНБО готовит специальное решение о мерах на пути Украины к НАТО.