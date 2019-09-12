На заседании фракции "Слуга народа" обсудят кнопкодавство их нардепов

В перерыве между пленарными заседаниями в четверг состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят кнопкодавство их нардепов. Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, руководство может принять решение из-за зафиксированных фактов кнопкодавства депутатами Сергеем Литвиненко и Еленой Копанчук. Депутат подчеркнул, что на заседании также обсудят законопроект об императивном мендате.

"Мы хотим принять законопроект об императивном мандате, с нами спорят другие коллеги по залу. Это мы сегодня на фракции будем обсуждать как это делать. Сегодня на фракции будем собираться и общаться с ними (депутатами Литвиненко и Копанчук, - ред.) напрямую, почему они так сделали. Отношение всех членов фракции - 100% отрицательно", - заявил Радуцкий.

Вместе с тем, Радуцкий не ответил, могут ли лишить мандата Литвиненко и Копанчук.

Кроме того, представитель правительства в парламенте нардеп Ирина Верещук добавила, что решение фракции должно удовлетворить избирателей.

"Слуга народа" обещали, что мы будем наказывать вплоть до уголовного производства, вплоть до лишения мандата. Будет решение фракции. Надеюсь, оно будет таким, которое удовлетворит наших избирателей. Есть целая палитра инструментов. У нас есть чат, где каждый предлагает в тот или иной способ наказать наших депутатов. Они мажоритарщики. Предложить им написать заявления? Предложить им самим сложить мандат? предложить им стать внефракционными депутатами? Пусть решает руководство", - добавила Верещук.

Напомним, в среду, 11 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве.

Ранее на кнопкодавстве был уличен представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко.