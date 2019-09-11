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Депутата от "Слуги народа" уличили в кнопкодавстве

Новости » Политика    11.09.2019 - 16:52
Депутата от "Слуги народа" уличили в кнопкодавстве
Фото: Сергей Литвиненко (rivne1.tv)

На кнопкодавстве попался нардеп Сергей Литвиненко

Еще одного нардепа уличили в кнопкодавстве, на этот раз попался представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко. Об этом говорится в сообщении Общественного движения ЧЕСНО.

Сообщается, что активистам стало известно о еще одном кнопкодавстве в новой Раде, которое произошло еще 3 сентября. Нарушителем оказался мажоритарщик из Ровенской области Сергей Литвиненко, который, вероятнее всего, голосовал за нардепа Александра Скичко.

"Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - добавили в ЧЕСНО.

Также сообщается, что нарушение было зафиксировано 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта об уполномоченных Верховной рады. На видео нардеп нажимает на кнопку на месте соседа справа от себя. Его лицо на видео нет, однако из схемы размещения известно, что данное место закреплено за Литвиненко.

По результатам голосования за вышеупомянутое постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки "за". Активисты отмечают, что в тот же день после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, в котором отметил, что "Слуга народа" инициирует лишения мандата за кнопкодавство.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата, в том числе, за кнопкодавство.

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