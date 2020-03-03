На заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке Гончарука и Рябошапки

На вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщил заместитель руководителя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Качура отметил, что заседание фракции состоится сегодня вечером.

"По предварительной информации, сегодня на вечернем заседании фракции будет принято решение об отставке премьер-министра Гончарука и соответственно всего состава Кабинета министров Украины. Так же учитывая результаты работы генерального прокурора высока вероятность, что и он покинет свой пост", - сообщил он.

Напомним, источники РБК-Украина в "Слуге народа" считают, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. По словам собеседника агентства, вопрос может быть решен после заседания фракции при участии президента.

Также источники издания сообщили, что главным кандидатом на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.