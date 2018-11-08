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Заседание ВСК будет происходить с участием правоохранителей, - нардеп

Новости » Политика    08.11.2018 - 12:16
Фото: Борислав Береза (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Борислав Береза (РБК-Украина/Виталий Носач)

Комиссия во время сегодняшнего заседания рассмотрит сугубо регламентные вопросы, а нападения на активистов будут рассматривать на следующих встречах

Во время заседаний Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов ожидается, что участие в них примут правоохранители, которые занимались расследованием нападений. Об этом рассказал председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Березы, на первом заседании Комиссия обсудит решения ряда технических и регламентных вопросов. А потому участие полиции, СБУ или прокуратуры сегодня не требуется.

"Сегодня на заседании никого из правоохранительных органов не будет. Сегодня исключительно комиссия, на которой будет решаться вопрос секретариата. Будем решать, какими делами мы будем заниматься. Решается несколько технических вопросов", - рассказал Береза.

При этом, следующие заседания комиссии будут проходить с участием общественных активистов, правоохранителей, журналистов и правозащитников.

"По всем нападениям на активистов выбираем некоторые. В дальнейшем мы будем изучать те кейсы, которые мы выберем. Будем не только приглашать... Поэтому будут и активисты, и правоохранители, которые занимались (расследованием дел в отношении нападений, - ред.), также правоохранительные структуры, правозащитные структуры и достаточное количество общественных организаций, которые пожелали принять участие в работе комиссии", - сообщил нардеп.

Напомним, недавно генеральный прокур Юрий Луценко сообщал, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены. Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия не сможет получить доступ к документам.

Добавим, что глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по ппяти обвиняемым - это исполнители и организаторы преступления.

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