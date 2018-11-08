Засідання ТСК відбуватиметься за участю правоохоронців, - нардеп

Фото: Борислав Береза (РБК-Україна/Віталій Носач)

Комісія під час сьогоднішнього засідання розгляне суто регламентні питання, а напади на активістів розглядатимуть на наступних зустрічах

Під час засідань Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів очікується, що участь у них братимуть правоохоронці, які займались розслідуванням нападів. Про це розповів голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Береза, на першому засіданні Комісія обговорить вирішення низки технічних та регламентних питань. А тому участь поліції, СБУ чи прокуратури сьогодні не потрібна.

"Сьогодні на засіданні нікого з правоохоронних органів не буде. Сьогодні виключно комісія, на якій буде вирішуватись питання секретаріату. Будемо вирішувати, якими справами ми будемо займатися. Вирішується декілька технічних питань", - розповів Береза.

При цьому, наступні засідання ТСК будуть відбуватись за також участю громадських активістів, правоохоронців, журналістів та правозахисників.

"За всіма нападами на активістів вибиремо деякі. У подальшому ми будемо вивчати ті кейси, які ми оберемо. Будемо не тільки запрошувати… Тож будуть і активісти, і правоохоронці, які займалися (розслідуванням справ щодо нападів, - ред.), також правоохоронні структури, правозахисні структури та достатня кількість громадських організацій, які побажали прийняти участь у роботі комісії", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно генеральний прокур Юрій Луценко повідомляв, що усі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія не зможе отримати доступ до документів.

Додамо, що голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.