Завтра в Раді відбудеться засідання ТСК щодо розслідування справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Голова ТСК наголосив, що роботі слідчої комісії ймовірно будуть протидіяти

У четвер, 8 листопада, у Верховній раді відбудеться перше засідання створеної Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на громадських активістів. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, перше засідання ТСК відбудеться після ранкового засідання Верховної ради.

"Перше засідання відбудеться вже у четвер о 14:20 в приміщенні комітету з протидії корупції", - заявив Береза.

Голова ТСК також наголосив, що роботі слідчої комісії ймовірно будуть протидіяти.

"Всі без винятку впевнені, що роботі комісії будуть заважати та не даватимуть їй працювати. Занадто багато людей зацікавлені в цьому", - зазначив голова ТСК.

Раніше генеральний прокур Юрій Луценко повідомляв, що усі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені.

Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія не зможе отримати доступ до документів.

"У ТСК не буде навіть предмету слідства, адже вся інформація буде засекречена", - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.