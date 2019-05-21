Заседание ТКГ в Минске перенесли на июнь

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Как отмечается, заседание было перенесено в связи с достигнутым взаимопониманием участников заседания ТКГ и ее рабочих групп.

“Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседание ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенным'узников Кремля.