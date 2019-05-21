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Засідання ТКГ в Мінську перенесли на червень


Засідання було перенесено згідно з досягнутим взаєморозумінням учасників засідання ТКГ і її робочих груп

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях перенесли на 5 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі у Twitter.

Як зазначається, засідання було перенесено згідно з досягнутим взаєморозумінням учасників засідання ТКГ і її робочих груп.

“До уваги ЗМІ: за повідомленням Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Сайдік, згідно з досягнутим взаєморозумінням учасників, засідання ТКГ і її робочих груп переносяться на 5 червня 2019 р”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля. 

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