Заседание суда по делу Насирова перенесли на 15 июня

На заседании в среду прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта

Шевченковский районный суд перенес заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова на 15 июня 2018 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В САП отметили, что на предыдущем заседании суд уже отказал защите в отводе прокуроров, однако обвиняемый повторно заявил ходатайство об отводе прокурорам САП Роману Симкиву и Андрею Перову, а суд снова отказал стороне защиты в отводе прокуроров.

Сьогодні, 30 травня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 30 травня 2018 р.

"В связи с перебоями электроснабжения полноценное в смысле времени заседание суда не состоялось, и фактически суд только смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта", - говорится в сообщении.

После того, как появилось электроснабжение, время, отведенное на судебное заседание, было исчерпано.

"Следующее судебное заседание назначено на 9:00 15 июня", - сообщили в ведомстве.

Так, прокуроры САП по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Напомним, ранее прокурор по делу Насирова Роман Симкив сообщил, что зачитывание обвинительного акта может занять менее 2 лет.