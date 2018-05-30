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Дело Насирова: зачитывание обвинительного акта может длиться до 2 лет

НовостиОбщество    30.05.2018 - 09:30
Фото: суд над Романом Насировым (РБК-Украина)
Фото: суд над Романом Насировым (РБК-Украина)

В Шевченковском районном суде Киева продолжили заседание по обвинению Романа Насирова

Прокурор по делу Романа Насирова Роман Симкив заявил, что зачитывание обвинительного акта может занять и меньше 2 лет. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

В частности, по его словам, уже зачитано треть обвинительного акта.

"Это не обязательно продлится 2 года, может и меньше. Сейчас мы уже зачитали одну третью этого обвинительного акта", - рассказал он.

По его словам, "дело за сроком давности в пределах допустимого".

"Он никуда не поедет, потому что на нем браслет и у него нет загранпаспорта", - добавил прокурор.

Так, сегодня, 30 мая, в Шевченковском районном суде Киева продолжили заседание по обвинению Романа Насирова, а также продолжили зачитывать обвинительный акт.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева в ходе заседания 16 мая 2018 года принял решение вернуть экс-главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову паспорт гражданина Украины.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и продолжил процессуальные обязательства в полном объеме на 2 месяца. В то же время, по ходатайству стороны защиты, которое было обосновано необходимостью обвиняемого устроиться на работу, суд постановил вернуть паспорт.

Напомним, как сообщалось ранее, глава САП Назар Холодницкий в интервью программе "Завтра" заявлял, что зачитывание обвинительного акта Насирову может занять около 2 лет, отметив, что сторона защиты воспользовалась своим правом на это.

Как отмечается, 7 декабря 2017 прокуроры САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта в отношении Насирова, который состоит из 774 страниц.

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Теги публикации: Роман Насиров, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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