Засідання суду у справі Насірова перенесли на 15 червня

На засіданні у середу прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту

Шевченківський районний суд переніс засідання у справі колишнього голови Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова на 15 червня 2018 року. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У САП зазначили, що у попередньому засіданні суд вже відмовив захисту у відводі прокурорів, однак обвинувачений повторно заявив клопотання про відвід прокурорам САП Роману Симківу та Андрію Перову, а суд знову відмовив стороні захисту у відводі прокурорів.

Сьогодні, 30 травня 2018 року, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 30 травня 2018 р.

"У зв’язку з перебоями електропостачання повноцінне в сенсі часу засідання суду не відбулося, і фактично суд лише зміг відмовити у відводі прокурорів, а прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту", - сказано у повідомленні.

Після того, як з’явилося електропостачання, час, відведений на судове засідання, було вичерпано.

"Наступне судове засідання призначено на 09:00 год. 15 червня", - поінформували у відомстві.

Так, прокурори САП на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається із 774 сторінок. На сьогодні зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Нагадаємо, раніше прокурор у справі Насірова Роман Сімків повідомив, що зачитування обвинувального акта може зайняти менше 2 років.