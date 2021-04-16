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Заседание советников лидеров "нормандской четверки" состоится 19 апреля

Автор: РБК-Украина

Заседание советников лидеров нормандского формата состоится 19 апреля. В частности, они обсудят кластеры минских соглашений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Думаю, оно возможно. 19 числа (апреля, - ред.) будет заседание советников "нормандской четверки". Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией. Советники подготовят приложения к кластерам, с чем согласны, с чем нет. Это кластеры в минских соглашениях. Хочется верить, что будет результат", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате.

При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".

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