У Зеленского не считают, что переговоры по Донбассу заблокированы
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. Однако Россия сознательно делает их неконструктивными.
Об этом Жовква заявил в интервью LB.ua.
Он отметил, что сейчас именно Россия выступает против проведения встречи лидером "нормандской четверки".
"Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква.
Также в Офисе президента считают, что России сейчас нечего сказать на нормандской встрече.
"Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - сказал Жовква.
При этом он не считает, что минский и нормандский форматы заблокированы.
"Проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - объяснил заместитель главы ОП.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".
При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.