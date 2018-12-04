Заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 декабря

Фото: здание Совета ЕС (facebook.com/eucouncil)

На заседании могут утвердить санкции против РФ

Следующее заседание Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам, на котором должны утвердить санкции против России в связи с проведением "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, состоится 10 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Как известно, в среду послы ЕС обсудят санкции связанные с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В частности, из-за проведения так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса.

Если расширение санкционного списка одобрит Комитет постоянных представителей государств (COREPER), это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, куда входят министры ЕС, пишут росСМИ.

Напомним, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что послы Европейского союза в среду должны одобрить санкции против девяти человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе. Кроме того, по словам журналиста, до Рождества должны быть введены и санкции против пять человек, ответственных за атаку в Солсбери.

Ранее сообщалось, что ЕС может добавить в список санкций еще четыре человека из-за проведения "выборов" на Донбассе. В санкционном списке находилось пять человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе.

Подчеркнем, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

В свою очередь в НАТО отметили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям. Кроме того, в Страсбурге 14 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "выборы" на временно оккупированной части Донбасса. В ходе заседания министры СЕ заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.