Засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 10 грудня

Фото: будівля Ради ЄС (facebook.com/eucouncil)

На засіданні можуть затвердити санкції проти РФ

Наступне засідання Ради Європейського союзу (ЄС) по закордонних справах, на якому мають затвердити санкції проти Росії у зв'язку з проведенням виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей, відбудеться 10 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Як відомо, у середу посли ЄС обговорять санкції пов'язані з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Зокрема, через проведення так званих "виборів" на окупованій території Донбасу.

Якщо розширення санкційного списку схвалить Комітет постійних представників держав (COREPER), це рішення має бути затверджене на рівні Ради ЄС, куди входять міністри ЄС, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що посли Європейського союзу в середу повинні схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі. Крім того, за словами журналіста, до Різдва повинні бути введені санкції проти п'ять осіб, відповідальних за атаку в Солсбері.

Раніше повідомлялося, що ЄС може додати до списку санкцій ще чотири людини через проведення "виборів" на Донбасі. В санкційному списку перебувало п'ять осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.

Підкреслимо, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У свою чергу в НАТО відзначили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри СЕ запевнили про невизнання виборів і висловили повну підтримку українській стороні.