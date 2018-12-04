ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 10 грудня

Новини » Політика    04.12.2018 - 16:26
Засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 10 грудня
Фото: будівля Ради ЄС (facebook.com/eucouncil)

На засіданні можуть затвердити санкції проти РФ

Наступне засідання Ради Європейського союзу (ЄС) по закордонних справах, на якому мають затвердити санкції проти Росії у зв'язку з проведенням виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей, відбудеться 10 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Як відомо, у середу посли ЄС обговорять санкції пов'язані з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Зокрема, через проведення так званих "виборів" на окупованій території Донбасу.

Якщо розширення санкційного списку схвалить Комітет постійних представників держав (COREPER), це рішення має бути затверджене на рівні Ради ЄС, куди входять міністри ЄС, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що посли Європейського союзу в середу повинні схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі. Крім того, за словами журналіста, до Різдва повинні бути введені санкції проти п'ять осіб, відповідальних за атаку в Солсбері.

Раніше повідомлялося, що ЄС може додати до списку санкцій ще чотири людини через проведення "виборів" на Донбасі. В санкційному списку перебувало п'ять осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.

Підкреслимо, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У свою чергу в НАТО відзначили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри СЕ запевнили про невизнання виборів і висловили повну підтримку українській стороні.

Генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі Рада Європи не надавала офіційних оцінок закону про адвокатуру, - РАУ 
Новини України Рада Європи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся