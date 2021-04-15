На заседание СНБО вынесли вопрос децентрализации
В ходе сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны были обсуждены вопросы децентрализации в Украине. Говорили о "мерах государственной региональной политики на поддержку децентрализации власти".
Об этом сообщили в пресс-центре СНБО.
Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что реформа децентрализации власти в Украине "является одним из фундаментальных факторов создания государства и развития человеческого капитала", повышение условий и стандартов жизни людей в 1421 территориальных общинах, которые Украина получила после местных выборов осенью 2020 года.
По его словам, процесс децентрализации требует усиления его
потенциала и решения ключевых системных задач".
Среди них - предоставление возможностей территориальным общинам администрирования местных налогов и сборов, более справедливого распределения доходов местных бюджетов, ведения государственного адресного реестра, создание национальной инфраструктуры геопространственных данных и целого ряда других вопросов.
Напомним, СНБО на заседании 15 апреля решила обновить действующий закон о санкциях в Украине.
РБК-Украина писало, что в ходе заседания СНБО 15 апреля рассматривали семь вопросов. Тайно обсудили обострение на Донбассе.