На засідання РНБО винесли питання децентралізації 

В ході сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки і оборони було обговорено питання децентралізації в Україні. Говорили про "заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Так, секретар РНБО України Олексій Данілов підкреслив, що реформа децентралізації влади в Україні "є одним з фундаментальних чинників державотворення та розвитку людського капіталу", підвищення умов і стандартів життя людей у 1421 територіальних громадах, які Україна отримала після місцевих виборів восени 2020 року.

За його словами, процес децентралізації потребує посилення його

спроможностей та "вирішення ключових системних завдань".

Серед них - надання можливостей територіальним громадам адміністрування місцевих податків і зборів, більш справедливого розподілу доходів місцевих бюджетів, ведення державного адресного реєстру, створення національної інфраструктури геопросторових даних та цілої низки інших питань.