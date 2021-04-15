На засідання РНБО винесли питання децентралізації
В ході сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки і оборони було обговорено питання децентралізації в Україні. Говорили про "заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".
Так, секретар РНБО України Олексій Данілов підкреслив, що реформа децентралізації влади в Україні "є одним з фундаментальних чинників державотворення та розвитку людського капіталу", підвищення умов і стандартів життя людей у 1421 територіальних громадах, які Україна отримала після місцевих виборів восени 2020 року.
За його словами, процес децентралізації потребує посилення його
спроможностей та "вирішення ключових системних завдань".
Серед них - надання можливостей територіальним громадам адміністрування місцевих податків і зборів, більш справедливого розподілу доходів місцевих бюджетів, ведення державного адресного реєстру, створення національної інфраструктури геопросторових даних та цілої низки інших питань.
Нагадаємо, РНБО на засіданні 15 квітня вирішила оновити чинний закон про санкції в Україні.
РБК-Україна писало, що в ході засідання РНБО 15 квітня розглядали сім питань. Таємно обговорили загострення на Донбасі.