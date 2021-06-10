Заседание СНБО планируется на следующей неделе, - Арахамия

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) соберется на следующее заседание 18 апреля. Оно традиционно состоится в пятницу.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции.

"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, не будет (заседания, - ред.). На следующую готовится", - сказал Арахамия.

По его словам, на этой неделе СНБО не планирует заседание.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны провел 4 июня очередное заседание в Офисе президента. На повестке дня заседания было 8 вопросов.

Кроме того, на СНБО заслушали отчет о выполнении решения о "большом переселении" с государственных дач. Как рассказал Данилов, имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице уже покидают первые 20 человек.

Напомним, секретарь СНБО также подчеркнул, что в санкционных списках нет ни одного случайного человека.