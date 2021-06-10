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Засідання РНБО планується на наступному тижні, - Арахамія

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) збереться на наступне засідання 18 квітня. Воно традиційно відбудеться в п'ятницю.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час прес-конференції.

За його словами, на цьому тижні РНБО не планує засідання.

“Завжди по п'ятницях. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає (засідання, - ред.). На наступну готується”, - сказав Арахамія.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони провела 4 червня чергове засідання в Офісі президента. На порядку денному засідання було 8 питань.

Крім того, на РНБО заслухали звіт про виконання рішення про "велике переселення" з державних дач. Як розповів Данілов, маєтки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці вже залишають перші 20 осіб.

Нагадаємо, секретар РНБО також наголосив, що у санкційних списках немає жодної випадкової людини.

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Новини України РНБОДавид Арахамія