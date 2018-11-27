Заседание СБ ООН показало, что России никто не верит, - Порошенко

Порошенко заявил, что России никто не верит
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций показал, что России никто не верит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.
Порошенко отметил, что есть четко зафиксированный факт агрессии Российской Федерации против Украины на Азовском море
Президент подчеркнул, что владеет информацией о рисках и угрозах государства после российской агрессии против кораблей Военно-Морских Сил Украины.
Порошенко отметил, что сегодня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, где рассматривались российский и украинский проект решения.
"Русский с тезисом о том, что якобы Украина нарушила российскую границу. Знаете как ее рассмотрели в Нью-Йорке? Отказались рассматривать, потому что России никто не верит. И это плод нашей работы на создание мировой коалиции в поддержку Украины. И Украина внесла свой проект, который был поддержан абсолютным большинством голосов", - сказал Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.
Он также поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабле ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.