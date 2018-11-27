Заседание СБ ООН показало, что России никто не верит, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что России никто не верит

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций показал, что России никто не верит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко отметил, что есть четко зафиксированный факт агрессии Российской Федерации против Украины на Азовском море

Президент подчеркнул, что владеет информацией о рисках и угрозах государства после российской агрессии против кораблей Военно-Морских Сил Украины.

Порошенко отметил, что сегодня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, где рассматривались российский и украинский проект решения.

"Русский с тезисом о том, что якобы Украина нарушила российскую границу. Знаете как ее рассмотрели в Нью-Йорке? Отказались рассматривать, потому что России никто не верит. И это плод нашей работы на создание мировой коалиции в поддержку Украины. И Украина внесла свой проект, который был поддержан абсолютным большинством голосов", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

Он также поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабле ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.