Засідання РБ ООН показало, що Росії ніхто не вірить, - Порошенко

Порошенко заявив, що Росії ніхто не вірить
Президент України Петро Порошенко заявив, що засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй показало, що Росії ніхто не вірить. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.
Порошенко зазначив, що є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі
Президент підкреслив, що володіє інформацією про ризики і загрози держави після російської агресії проти кораблів Військово-Морських Сил України, яку було абсолютно чітко доведено і на сьогоднішній день представлено в усіх країнах і столицях світу.
Порошенко зазначив, що сьогодні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі, де розглядалися російський і український проект рішення.
"Російський з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте як її розглянули в Нью-Йорку? Відмовились розглядати, бо Росії ніхто не вірить. І це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України.
Він також підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.