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Засідання РБ ООН показало, що Росії ніхто не вірить, - Порошенко

Новини » Політика    27.11.2018 - 02:04
Засідання РБ ООН показало, що Росії ніхто не вірить, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що Росії ніхто не вірить

Президент України Петро Порошенко заявив, що засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй показало, що Росії ніхто не вірить. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Порошенко зазначив, що є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі

Президент підкреслив, що володіє інформацією про ризики і загрози держави після російської агресії проти кораблів Військово-Морських Сил України, яку було абсолютно чітко доведено і на сьогоднішній день представлено в усіх країнах і столицях світу.

Порошенко зазначив, що сьогодні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі, де розглядалися російський і український проект рішення.

 "Російський з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте як її розглянули в Нью-Йорку? Відмовились розглядати, бо Росії ніхто не вірить. І це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів", - сказав Порошенко.  

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України.

Він також підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

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Новини України ООНПорошенко ПетроКерченский мостАзовское море
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